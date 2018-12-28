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Хоккей28 декабря 2018 20:10Источник: Президент РФАвтор: Липкин Антон

Путин выразил соболезнования сыну Зимина

Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею скончался в пятницу на 72-м году жизни.

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования сыну двукратного олимпийского чемпиона в составе сборной СССР по хоккею Евгения Зимина – Евгению.

«Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной вашего отца – Евгения Владимировича Зимина. Ушел из жизни замечательный человек и легендарный хоккеист, с именем которого связаны яркие, незабываемые триумфы нашей национальной сборной на крупнейших международных турнирах и Олимпийских играх», – приводятся в сообщении слова Путина.

Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира в составе сборной СССР скончался в пятницу на 72-м году жизни. С 1965 по 1974 год он выступал за «Спартак», став в его составе двукратным чемпионом СССР и двукратным обладателем Кубка страны.

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#зимин евгений#путин владимир владимирович
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