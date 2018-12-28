«Локомотив» на своем льду переиграл «Спартак» - Советский спорт
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Хоккей28 декабря 2018 21:19Источник: «Советский спорт»

«Локомотив» на своем льду переиграл «Спартак»

Хоккеисты «Локомотива» одержали победу над «Спартаком» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1.

В составе ярославской команды заброшенными шайбами отметились Павел Кудрявцев (4-я минута), Данил Юртайкин (42) и Александр Елесин (60). У московского клуба отличился Александр Хохлачев (28).

После этой победы «Локомотив», набрав 57 очков, располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак», имея в активе 48 баллов, занимает шестое место.

В следующем матче «Локомотив» на своем льду сыграет против минского «Динамо», а «Спартак» в гостях встретится с «Сочи».

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