«Локомотив» на своем льду переиграл «Спартак»

Хоккей 28 декабря 2018 21:19 Источник: «Советский спорт»

Хоккеисты «Локомотива» одержали победу над «Спартаком» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1.

В составе ярославской команды заброшенными шайбами отметились Павел Кудрявцев (4-я минута), Данил Юртайкин (42) и Александр Елесин (60). У московского клуба отличился Александр Хохлачев (28).

После этой победы «Локомотив», набрав 57 очков, располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак», имея в активе 48 баллов, занимает шестое место.

В следующем матче «Локомотив» на своем льду сыграет против минского «Динамо», а «Спартак» в гостях встретится с «Сочи».