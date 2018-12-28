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Хоккей28 декабря 2018 21:26Источник: Sport24.ru

Президент ЦСКА: В конце сезона мы обязательно вернемся к переговорам с Зыковым

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал возможность возвращения в армейский клуб нападающего «Эдмонтона» Валентина Зыкова.

- Летом этого года ЦСКА уже предпринимал попытку вернуть Валентина в родной клуб. Мы говорили с игроком и его агентом, пока он выбрал путь, который связан с НХЛ, пробует пробиться в основной состав.

Пока видим, что не складывается. В конце сезона мы обязательно вернемся к переговорам с Валентином, чтобы он вернулся назад, - приводит слова Есмантовича корреспондентом Sport24.ru.

Ранее стало известно, что «Эдмонтон» поместил Зыкова на драфт отказов.

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