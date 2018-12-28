Московское «Динамо» в концовке матча вырвало победу у «Северстали» - Советский спорт
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Хоккей28 декабря 2018 21:54Источник: «Советский спорт»

Московское «Динамо» в концовке матча вырвало победу у «Северстали»

«Северсталь» проиграла московскому «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:5.

В составе череповецкой команды заброшенными шайбами отметились Илья Хохлов (5-я минута), Богдан Якимов (17) и Владислав Кодола (51). У московского клуба отличились Дмитрий Кагарлицкий (21, 35), Даниил Тарасов (22, 58) и Игорь Макаров (60).

После этой победы «Динамо», набрав 49 очков, располагается на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь», имея в активе 26 баллов, занимает 11-е место.

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