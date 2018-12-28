Дубль Капризова помог ЦСКА обыграть «Ак Барс»

Хоккей 28 декабря 2018 21:59 Источник: «Советский спорт»

Хоккеисты ЦСКА одержали победу над «Ак Барсом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:2.

В составе московского клуба заброшенными шайбами отметились Максим Шалунов (3-я минута), Кирилл Капризов (11, 29) и Михаил Григоренко (60). У казанской команды отличились Вячеслав Основин (30) и Иржи Секач (48).

После этой победы ЦСКА, набрав 72 очка, продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. «Ак Барс», имея в активе 64 балла, занимает третью строчку на «Востоке».

В следующем матче ЦСКА на своем льду сыграет против «Торпедо», а «Ак Барс» дома встретится с «Нефтехимиком».



