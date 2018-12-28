Боб Хартли: Все решил гол, который «Сибирь» забила в большинстве

Хоккей 28 декабря 2018 22:46 Источник: ХК «Авангард»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (0:3).

- Поздравляю «Сибирь» с победой. Решающим компонентом стала игра в большинстве: хозяевам удалось реализовать численное преимущество, нам – нет. Когда счет стал 2:0 в пользу «Сибири», мы так и не смогли воплотить в голы свои шансы.

- Казалось, что «Сибирь» сегодня превзошла «Авангард» в движении. На ваш взгляд, так ли это? И если да, то в чем причина?

- Соперник провел очень хороший матч, но у нас было больше бросков, больше опасных моментов. Тэйлор сыграл здорово, выдал несколько отличных сейвов, как и Налимов. Игра была равных возможностей, но гол, который хозяева забили в большинстве, все решил.

- Фанатский сектор омичей был полон. Вы слышали их поддержку? Есть ли что сказать болельщикам?

- Для начала большое спасибо за поддержку. Мы слышим и видим, куда бы мы ни направились – везде есть болельщики «Авангарда». Они нас поддерживают с трибун, и мы их слышим. К сожалению, сегодня нам не удалось их порадовать, но мы очень благодарны за поддержку, - передает слова Хартли пресс-служба омской команды.