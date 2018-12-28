Алексей Тертышный: Допустили ошибки, за которые «Барыс» нас наказал

Хоккей 28 декабря 2018 23:02 Источник: ХК «Трактор»

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный подвел итоги матча с «Барысом» (0:3).

- Допустили ошибки, за которые нас наказал соперник. Перешли в три звена, но, к сожалению, это не помогло. Не хватило ни сил, ни эмоций. Без эмоций тяжело отыграться с 0:2. Будем готовиться к заключительной игре в этом году. Разберем игру, сделаем выводы. Хотелось бы извиниться перед болельщиками за такую игру. Возьму всю вину на себя. Возможно, что я неправильно подготовил команду к матчу, - приводит слова специалиста пресс-служба челябинской команды.