Алексей Тертышный: Допустили ошибки, за которые «Барыс» нас наказал - Советский спорт
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Хоккей28 декабря 2018 23:02Источник: ХК «Трактор»

Алексей Тертышный: Допустили ошибки, за которые «Барыс» нас наказал

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный подвел итоги матча с «Барысом» (0:3).

- Допустили ошибки, за которые нас наказал соперник. Перешли в три звена, но, к сожалению, это не помогло. Не хватило ни сил, ни эмоций. Без эмоций тяжело отыграться с 0:2. Будем готовиться к заключительной игре в этом году. Разберем игру, сделаем выводы. Хотелось бы извиниться перед болельщиками за такую игру. Возьму всю вину на себя. Возможно, что я неправильно подготовил команду к матчу, - приводит слова специалиста пресс-служба челябинской команды.

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