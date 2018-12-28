Андрей Скабелка: Благодарен ребятам, которые довели матч с «Трактором» до победы

Хоккей 28 декабря 2018 23:05 Источник: ХК «Трактор»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (3:0).

- В первом периоде было немного моментов. Со второго периода нам удалось прибавить в движении, в давлении. Начали цепляться за шайбу в зоне «Трактора» и с этого начали создавать моменты. Ну а в третьем периоде мы не хотели упускать преимущество, хотя у хозяев было несколько очень опасных моментов. Я благодарен ребятам, которые довели этот матч до победы, - приводит слова специалиста пресс-служба челябинской команды.