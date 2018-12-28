«Нефтехимик» проиграл «Словану», потерпев шестое поражение подряд

Хоккей 28 декабря 2018 23:20 Источник: «Советский спорт»

Хоккеисты «Нефтехимика» уступили «Словану» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:3.

В составе нижнекамского клуба заброшенной шайбой отметился Павел Падакин (23-я минута). У братиславской команды отличились Адам Яношик (11-я минута), Джефф Таффе (44) и Патрик Лампер (51).

После этой победы «Слован», набрав 27 очков, располагается на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтехимик», имея в активе 35 баллов, занимает 11-е место на «Востоке».

В следующем матче «Слован» на своем льду примет «Йокерит», а «Нефтехимик» в гостях сыграет с «Ак Барсом».