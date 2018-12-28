Зинэтула Билялетдинов: С ЦСКА сыграли так, как мы смогли на сегодня - Советский спорт
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Хоккей28 декабря 2018 23:24Источник: ХК «Ак Барс»

Зинэтула Билялетдинов: С ЦСКА сыграли так, как мы смогли на сегодня

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвел итоги выездного матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (2:4).

– Мы играли против сильной и хорошей команды. Сыграли так, как мы смогли на сегодня. Скажем так, возможностей было немного, в концовке могло что-то случиться, но ничего не произошло. Что есть, то есть.

– Смотрели ли вчера матч молодежки и следите ли за выступлением внука Александра Романова?
– Матч не смотрел, но забитую шайбу видел.

– Если взять последние матчи, с чем связана серия поражений?
– У нас травмы ведущих игроков, пришлось звенья менять. Пытаемся найти сочетания, но не все получается. Много игр, и сейчас нам тяжеловато – будем разбираться.

– На Владислава Подъяпольского выпала большая нагрузка в последнее время. Может, дадите ему отдохнуть в следующем матче?
– Мы подумаем.

– Если сравнивать с первой игрой против ЦСКА в сезоне, удалось ли в чем-то прибавить?
– Кое-что мы пытались изменить. Но нельзя сравнивать эти игры, даже в плане нашего состояния. Но кое-какие моменты мы для себя извлекли. На будущее постараемся поправить их, - передает слова Билялетдинова пресс-служба казанского клуба.

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