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Хоккей28 декабря 2018 23:28Источник: «РИА Новости»

Игорь Никитин: Понимали, что «Ак Барс» будет нас держать до конца

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (4:2).

– Понимали, что «Ак Барс» будет нас держать до конца, будет в тонусе, едва сбавили обороты, как счет сократился. Но в конце выстояли, довольны победой.

У Калинина, Толчинского, Робинсона, Телегина повреждения, сроки возвращения сказать не могу. Толчинский мог даже сегодня выйти, но решили поберечь его, еще есть болевые ощущения, - передает слова Никитина РИА «Новости».

Добавим, что после этой победы ЦСКА, набрав 72 очка, продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче армейцы на своем льду сыграют против «Торпедо».

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