Игорь Никитин: Понимали, что «Ак Барс» будет нас держать до конца

Хоккей 28 декабря 2018 23:28 Источник: «РИА Новости»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (4:2).

– Понимали, что «Ак Барс» будет нас держать до конца, будет в тонусе, едва сбавили обороты, как счет сократился. Но в конце выстояли, довольны победой.

У Калинина, Толчинского, Робинсона, Телегина повреждения, сроки возвращения сказать не могу. Толчинский мог даже сегодня выйти, но решили поберечь его, еще есть болевые ощущения, - передает слова Никитина РИА «Новости».

Добавим, что после этой победы ЦСКА, набрав 72 очка, продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче армейцы на своем льду сыграют против «Торпедо».