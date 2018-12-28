Илья Сорокин: Спасибо Новокузнецку, что воспитал нас с Подъяпольским и Кареевым

Хоккей 28 декабря 2018 23:42 Источник: «РИА Новости»

Голкипер ЦСКА Илья Сорокин прокомментировал итог домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (4:2).

- Сегодня два периода было не так много бросков, так что было очень тяжело держать в тонусе. Но ты должен быть готов к таким играм. Первый гол «Ак Барса»? В таких моментах, когда идет передача из-за ворот, среагировать очень мало шансов.

С Подъяпольским мы дольше знакомы, чем с Кареевым. Мы с 11 лет вместе, можно сказать. Так что я очень рад за него, что он такую качественную игру показывает. Тут только спасибо Новокузнецку можно сказать, что всех нас воспитал, - приводит слова Сорокина РИА «Новости».

Добавим, что после этой победы ЦСКА, набрав 72 очка, продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче армейцы на своем льду сыграют против «Торпедо».