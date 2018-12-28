«Торпедо» в гостях обыграло рижское «Динамо» - Советский спорт
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Хоккей28 декабря 2018 23:47Источник: «Советский спорт»

«Торпедо» в гостях обыграло рижское «Динамо»

Хоккеисты «Торпедо» в серии буллитов взяли верх над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

В основное время в составе нижегородцев заброшенными шайбами отметились Энди Миле (39-я минута) и Владимир Галузин (44), у рижан отличились Кристапс Зиле (55) и Мартиньш Дзиеркалс (59).

Решающий бросок в серии буллитов на счету Энди Миле.

После этой победы «Торпедо», набрав 50 очков, расположилось на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо», имея в активе 40 баллов, занимает девятое место на «Востоке».

В следующем матче «Торпедо» на выезде встретится с ЦСКА, а рижское «Динамо» на своем льду примет одноклубников из Москвы.

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