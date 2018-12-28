Кирилл Капризов: С «Ак Барсом» всегда приятно играть

Хоккей 28 декабря 2018 23:53 Источник: «РИА Новости»

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов прокомментировал результат домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (4:2).

- С «Ак Барсом» всегда приятно играть, как и вообще с сильными командами, это и атмосфера на трибунах, да и просто эмоций больше всегда в этих матчах, чем в рядовых играх. Сегодня «Ак Барс» чуть не отыгрался, бывает такое, игра шла такая, что счет мог поменяться в любую сторону, - приводит слова Капризова РИА «Новости».

Добавим, что после этой победы ЦСКА, набрав 72 очка, продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче армейцы на своем льду сыграют против «Торпедо».