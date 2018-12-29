Александр Кожевников: Ну выиграли канадцы 14:0, и что дальше? - Советский спорт
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Хоккей29 декабря 2018 00:37Источник: «РИА Новости»

Александр Кожевников: Ну выиграли канадцы 14:0, и что дальше?

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что делать выводы об игре молодежной сборной России стоит после встреч с чехами и канадцами.

- Не стоит обращать внимание на то, что россияне обыграли датчан не так крупно, как канадцы – это же молодежные команды! Нормально выглядели, победили 4:0. Тарасов (вратарь - ред.) – молодец, выручил в нескольких моментах.

Ну выиграли канадцы 14:0, и что дальше? В следующем туре еле швейцарцев обыграли. Молодые играют - у них эмоций много. Давайте дальше смотреть. У нас впереди два важных матча – против чехов и канадцев. После них будем делать выводы, - передает слова Кожевникова РИА «Новости».

Напомним, что сборная России в своем стартовом матче на молодежном чемпионате мира обыграла в команду Дании со счетом 4:0. В следующей встрече российская команда 29 декабря сыграет против чешской сборной.

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