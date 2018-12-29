Владислав Подъяпольский: Если бы я знал хитрости Капризова, он бы не забил сегодня

Хоккей 29 декабря 2018 00:56 Источник: «Советский спорт» Автор: Кузютина Елена

Вратарь «Ак Барса» Владислав Подъяпольский - о гостевом поражении от ЦСКА (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Владислав, у вас сегодня была дуэль с Ильей Сорокиным. Голкипер ЦСКА сказал, что вы знакомы с 11 лет. Похвалил вашу игру, говорил, что отлично подтащили свою команду…

- Если бы подтащил, то выиграли бы. А так… Вот Илья сегодня тащил! Молодец!

- Моменты, которые были у Хансена или, например, когда бросал Скотт, а вы выставили щиток – вроде бы все безнадежно было, но вы выручили команду. Прекрасные сейвы! Интуиция сработала в те секунды?

- Может интуиция, может везение. Старался до последнего.

- Не показалось, что игроки вашей команды в некоторых моментах даже мешали вам?

- Нет, все движения были рабочие.

- Азеведо не очень тяжелый? В одном эпизоде он буквально «оседлал» вас!

- Джастин маленький, легкий!

- Вы хорошо знаете манеру игры Капризова?

- Если бы знал, то он не забросил бы сегодня две шайбы.