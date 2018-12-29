Владимир Крикунов: Первый период мы полностью проиграли «Северстали» и по движению, и по моментам - Советский спорт
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Хоккей29 декабря 2018 01:06Источник: ХК «Северсталь»

Владимир Крикунов: Первый период мы полностью проиграли «Северстали» и по движению, и по моментам

Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (5:3).

- Скорее всего мы «переспали» начало встречи. Первый период мы полностью проиграли и по движению, и по моментам. Хорошо, что во использовали те возможности, которые были - смогли сравнять, а потом и выйти вперед. Хорошо, что у нас в команде таких мастеров как у Череповца Трубачев побольше. Но и у противника было достаточно моментов. Молодцы ребята, что при счете 3:3 не сложили руки, смогли забить четвертый гол.

Но играли мы тяжело. Для нас это шестая победа подряд. До этого мы были на Дальнем Востоке. Как только приехали, отправились в новую поездку. Ребята молодцы, что смогли все-таки выстоять и победить, - приводит слова Крикунов пресс-служба «Северстали».

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