Андрей Разин: Хотелось порадовать болельщиков победой в последней игре уходящего года

Хоккей 29 декабря 2018 01:08 Источник: ХК «Северсталь»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (5:3).

- Всех болельщиков поздравляю с наступающим Новым Годом. В последней игре уходящего года хотелось порадовать их победой, но думаю, мы смогли немножко порадовать хорошей игрой.

У команды была хорошая самоотдача, хорошо двигались в зоне нападения. Но соперник смог нас наказать за наши ошибки, включая и гол в формате 3х5. Мы сами себе «привезли» эти удаления. Согласен с коллегой, что такие мастера не прощают такой расхлябанности, - приводит слова Разина пресс-служба «Северстали».