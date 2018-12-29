Вячеслав Основин: Мы робко начали, и ЦСКА воспользовался этим - Советский спорт
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Хоккей29 декабря 2018 01:10Источник: «Советский спорт»Автор: Кузютина Елена

Вячеслав Основин: Мы робко начали, и ЦСКА воспользовался этим

Нападающий «Ак Барса» Вячеслав Основин прокомментировал результат выездного матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (2:4).

- Вячеслав, почему не удалось обыграть ЦСКА?
- Мы робко начали, провалили первый период. Статистика не даст соврать, что бросков не было. Перебросал нас ЦСКА, армейцы были активнее.

- Армейцы сразу задали слишком быстрый темп?
- Вопрос к нам – нужно играть увереннее. Надо держать шайбу в чужой зоне, чтобы не было угроз нашим воротам. Но сегодня этого не получилось.

- Следующий соперник – «Нефтехимик». Как играть с этой командой?
- Владеть шайбой, создавать и реализовывать моменты. И результат придет. Мы сильнее.

- Вы сегодня забросили первую шайбу за казанский клуб. Придаст это новым эмоций?
- Здорово, что удалось забить. Но результат матча неудовлетворительный, поэтому особой радости не ощущается. Будем исправлять эту ситуацию.

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