Сборная Канады обыграла «Нюрнберг» и вышла в полуфинал Кубка Шпенглера

Хоккей 29 декабря 2018 01:19 Источник: «Советский спорт»

Хоккеисты сборной Канады победили «Нюрнберг Айс Тайгерс» в матче группового этапа Кубка Шпенглера со счетом 6:2.

В составе канадской сборной дублем отметился Данте Фаббро, еще по шайбе забросили Даниэль Винник, Эндрю Эббет, Зак Далпе и Дион Нельсен. У немецкого клуба отличились Патрик Раймер и Майк Мешковски.

Ранее магнитогорский «Металлург» в овертайме проиграл финскому «Калпа» (0:1) и занял второе место в группе. Таким образом, в ¼ финала Кубка Шпенглера российская команда 29 декабря сыграет против немецкого клуба. Канадская сборная, заняв первое место в группе, напрямую вышла в полуфинал турнира.