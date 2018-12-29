Дэвид Немировски: Выиграли не так, как хотели, но сделали это сами, без посторонней помощи

Хоккей 29 декабря 2018 01:41 Источник: «РИА Новости»

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски подвел итоги выездного матча регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо» (3:2 Б).

- Мы знали, что «Динамо» в последнее время здорово играет, много разбирали на видео. У нас было много ошибок в прошлых играх, над этим тоже пришлось поработать. Очень рад за сегодняшнюю игру своих ребят, они бились друг за друга, проявили командный дух. Да, выиграли не так, как хотели, но сделали это сами, без посторонней помощи. Ребята играли до конца.

Я рад, что сегодня получили два очка, несмотря на все те проблемы, с которыми мы сегодня столкнулись, - приводит слова Немировски РИА «Новости».

Добавим, что после этой победы «Торпедо», набрав 50 очков, расположилось на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче нижегородская команда на выезде встретится с ЦСКА.