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Хоккей29 декабря 2018 01:51Источник: «РИА Новости»

Гиртс Анкипанс: «Динамо» бьется за плей-офф, и каждое очко важно для нас

Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс подвел итоги выездного матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (2:3 Б).

- Команда сегодня проявила характер. Мы сейчас бьемся за плей-офф, и каждое очко важно для нас. У нас сегодня большую часть времени не работало большинство, но главная заслуга в этом вратаря команды «Торпедо» (Барри Браста). Сегодня обе команды бились, игра была жесткая и цепкая, и еще раз поблагодарю ребят за проявленный характер, - приводит слова Анкипанса РИА «Новости».

Добавим, что после этой игры «Динамо», имея в активе 40 баллов, занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче рижане на своем льду примут одноклубников из Москвы.

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