Валерий Брагин: Самое главное – качество игры было намного лучше

Хоккей 29 декабря 2018 08:25 Источник: Sport24.ru Автор: Липкин Антон

Россия обыграла Чехию на молодежном чемпионате мира.

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин прокомментировал победу над Чехией (2:1) в матче чемпионата мира в Ванкувере.

«Самое главное – качество игры было намного лучше, – приводит Sport24.ru слова Брагина, – конечно, есть и огрехи, надо большинством еще заниматься, но радует, что в меньшинстве забили два гола. Самое главное, что появляется команда, которая не хочет уступать, вот это чувствуется. То, что мы нарабатывали, сработало. Завтра у команды будет тренировка, будем восстанавливаться.

С чехами больше всего порадовал командный дух. Не обращали внимания на ошибки, выходили и работали. Мы смотрим, думаем, еще есть время, чтобы дозаявить нападающего».

Напомним, обе шайбы в ворота чехов сборная России забила в меньшинстве. В следующем матче на турнире 31 декабря команда сыграет со Швейцарией. Начало – 4:00 (мск).