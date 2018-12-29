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Хоккей29 декабря 2018 08:25Источник: Sport24.ruАвтор: Липкин Антон

Валерий Брагин: Самое главное – качество игры было намного лучше

Россия обыграла Чехию на молодежном чемпионате мира.

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин прокомментировал победу над Чехией (2:1) в матче чемпионата мира в Ванкувере.

«Самое главное – качество игры было намного лучше, – приводит Sport24.ru слова Брагина, – конечно, есть и огрехи, надо большинством еще заниматься, но радует, что в меньшинстве забили два гола. Самое главное, что появляется команда, которая не хочет уступать, вот это чувствуется. То, что мы нарабатывали, сработало. Завтра у команды будет тренировка, будем восстанавливаться.

С чехами больше всего порадовал командный дух. Не обращали внимания на ошибки, выходили и работали. Мы смотрим, думаем, еще есть время, чтобы дозаявить нападающего».

Напомним, обе шайбы в ворота чехов сборная России забила в меньшинстве. В следующем матче на турнире 31 декабря команда сыграет со Швейцарией. Начало – 4:00 (мск).

#мчм-2019#молодежная сборная россии по хоккею#молодежная сборная чехии по хоккею#брагин валерий
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