Валерий Брагин: Ребята в большинстве хотят сыграть красиво, а надо упрощать

Хоккей 29 декабря 2018 08:40 Источник: Sport24.ru Автор: Липкин Антон

Россия выиграла у Чехии на молодежном чемпионате мира.

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после матча чемпионата мира с Чехией (2:1) высказался об игре команды в большинстве.

«Большинство сегодня было не слишком удачное, ребята хотят сыграть красиво, а так не бывает, надо упрощать и играть более агрессивно, – приводит Sport24.ru слова Брагина. – Удаления? Вообще сегодня в плане дисциплины было намного лучше».

Напомним, сборная России не реализовало ни одно из семи удалений соперника, при этом дважды забила в меньшинстве, одержав вторую победу на чемпионате мира.

В следующем матче на турнире 31 декабря команда сыграет со Швейцарией. Начало – 4:00 (мск).