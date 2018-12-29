Валерий Брагин: Ребята в большинстве хотят сыграть красиво, а надо упрощать - Советский спорт
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Хоккей29 декабря 2018 08:40Источник: Sport24.ruАвтор: Липкин Антон

Валерий Брагин: Ребята в большинстве хотят сыграть красиво, а надо упрощать

Россия выиграла у Чехии на молодежном чемпионате мира.

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после матча чемпионата мира с Чехией (2:1) высказался об игре команды в большинстве.

«Большинство сегодня было не слишком удачное, ребята хотят сыграть красиво, а так не бывает, надо упрощать и играть более агрессивно, – приводит Sport24.ru слова Брагина. – Удаления? Вообще сегодня в плане дисциплины было намного лучше».

Напомним, сборная России не реализовало ни одно из семи удалений соперника, при этом дважды забила в меньшинстве, одержав вторую победу на чемпионате мира.

В следующем матче на турнире 31 декабря команда сыграет со Швейцарией. Начало – 4:00 (мск).

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