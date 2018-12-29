Агент Панарина: В конце января соберемся с «Коламбусом» на серьезный разговор

Хоккей 29 декабря 2018 13:12 Источник: NHL Автор: Липкин Антон

Контракт форварда истекает в конце сезона.

Агент Дэн Мильштейн заявил, что во время паузы на Матч звезд НХЛ обсудит с «Коламбусом» возможность продления контракта с форвардом Артемием Панариным.

«Всем придется еще немного подождать, но мы соберемся в конце января и устроим серьезный разговор, – приводит слова Мильштейна официальный сайт НХЛ. – Он очень хочет побеждать. Мы проанализируем составы, команды, их возможности, роль, которая у него может быть в команде. И тогда примем решение.

Но при этом я хочу подчеркнуть, что ему в Коламбусе нравится. Тут хорошая и молодая команда, он играет с отличным центром (Пьер-Люк Дюбуа), а руководство с ним обращается просто отлично».

Напомним, в нынешнем сезоне 27-летний Панарин является лучшим бомбардиром «Коламбуса». На его счету 41 (12+29) очко в 36 матчах регулярного чемпионата.