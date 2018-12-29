Артем Галимов: С каждой игрой молодежная сборная России становится сильнее

Хоккей 29 декабря 2018 14:02 Источник: Федерация хоккея России (ФХР) Автор: Липкин Антон

Россия победила Чехию на молодежном чемпионате мира.

Форвард молодежной сборной России Артем Галимов прокомментировал победу над Чехией (2:1) на чемпионате мира в Ванкувере.

«Ощущения хорошие, не забил в пустые, зато забил вратарю, – приводит слова Галимова официальный сайт ФХР. – Хорошо играем в меньшинстве, увидели, что там остался один защитник и забили. Я всегда пытаюсь выигрывать вбрасывание, здесь делаю то же самое. Старались играть дисциплинировано.

Чувствуем себя хорошо, с каждой игрой становимся все сильнее. Сегодня были поспокойнее, поувереннее. Вечером смотрю другие матчи чемпионата мира. Швейцарцы вчера хорошо сыграли. Родные смотрят игры, отец, девушка, друзья присылают сообщения».

Напомним, оба гола в ворота чехов сборная России забила в меньшинстве, один из них – на счету Галимова. В следующем матче на турнире 31 декабря сборная России сыграет со Швейцарией. Начало – 4:00 (мск).