Джон Таварес – о матче против «Айлендерс»: Полагаю, что будет в некотором роде странно

Хоккей 29 декабря 2018 18:21 Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)

Центрфорвард «Торонто» Джон Таварес рассказал, что ему будет интересно сыграть против «Айлендерс», за которые он выступал девять сезонов.

- Полагаю, что будет в некотором роде странно. На самом деле, тяжело сказать, потому что со мной такого никогда не происходило. Я так много времени провел в одном месте и отдал ему так много. Уверен, что эмоций будет много. И в то же время мне надо справиться с этим как можно лучше, подойти как к обычной игре.

Мне надо сделать все, чтобы помочь команде победить и быть максимально подготовленным. Понятно, что мне придется сражаться против множества старых, хороших друзей. Но в конечном счете два очка - есть два очка. На этом будет концентрация. Ведь именно это нам необходимо. Но эмоций, конечно, будет море, - цитирует Тавареса официальный сайт НХЛ.

Напомним, что «Айлендерс» выбрали Тавареса под первым номером драфта-2009. В 669 матчах за «Айлендерс» нападающий набрал 621 (272+349) очко. После этого он стал свободным агентом и форвард присоединился к «Торонто».

В субботу, 29 декабря, Таварес впервые встретится со своей бывшей командой, когда «Айлендерс» приедут в гости к «Мэйпл Лифс».