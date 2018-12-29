Барри Троц: Мне кажется, что игрокам «Айлендерс» было немного обидно, когда Таварес решил уйти

Хоккей 29 декабря 2018 18:24 Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)

Главный тренер «Айлендерс» Барри Троц полагает, что игрокам команды было обидно узнать, что нападающий Джон Таварес подписал контракт с «Торонто».

- Я знаю, что у него много друзей в нашей команде. Но мне кажется, что им было немного обидно, когда он решил уйти. Конечно, они его понимают. Но им хотелось, чтобы он оставался их партнером, а он принял решение, что они ему больше не нужны в этом качестве. Мы будем играть против очень хорошей команды. Постараемся сыграть как можно лучше, - цитирует Троца официальный сайт НХЛ.

Напомним, что «Айлендерс» выбрали Тавареса под первым номером драфта-2009. В 669 матчах за «Айлендерс» нападающий набрал 621 (272+349) очко. После этого он стал свободным агентом и форвард присоединился к «Торонто».

В субботу, 29 декабря, Таварес впервые встретится со своей бывшей командой, когда «Айлендерс» приедут в гости к «Мэйпл Лифс».