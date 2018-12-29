Стивен Стэмкос: Каждый раз, когда вы добиваетесь успеха, шайба находит вас в нужных местах

Хоккей 29 декабря 2018 19:09 Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)

Нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос оценил свою игру в последних матчах регулярного чемпионата НХЛ.

- Сейчас дела идут хорошо. В этом месяце осталось провести еще пару игр, и я бы хотел это продолжить. Каждый раз, когда вы добиваетесь успеха, шайба находит вас в нужных местах. У вас есть уверенность, что вы можете отправить ее в сетку. Поэтому я хотел бы продолжать забивать и побеждать. Когда дела идут, я чувствую себя намного лучше. Это хорошо для меня и для команды, - приводит слова Стэмкоса официальный сайт НХЛ.

Добавим, что голевая серия Стэмкоса составляет пять матчей. Форвард за один месяц забросил уже 14 шайб и побил рекорд клуба.