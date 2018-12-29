Габриэль Ландеског: «Колорадо» проиграл три матча подряд, нам надо что-то менять

Хоккей 29 декабря 2018 20:15 Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)

Нападающий «Колорадо» Габриэль Ландеског поделился мнением о своем переводе во второе звено «Эвеланш» к Александру Керфуту и Джей-Ти Комферу.

- Мы проиграли три матча подряд. Нам надо что-то менять. У нас было взаимопонимание в звене с Микко и Нэйтом, но я рад, что буду играть с (Комфером) и (Керфутом). Думаю, что у (Нието) все получится с Нэйтом и Микко. В НХЛ редко удается сохранить состав тройки без изменений в течение 82 матчей. Я понимаю, что журналистам такие события интересны. Для нас они просто один из аспектов работы. Мне не так уж важно, с кем я играю. Для меня главное играть и побеждать, - приводит слова Ландескога официальный сайт НХЛ.

Напомним, что «Эвеланш» проиграли три матча подряд и потерпели восемь поражений в последних 11 встречах.