Джефф Риз: «Далласу» определенно повезло, что у нас есть такой вратарь, как Худобин

Хоккей 29 декабря 2018 20:43 Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)

Тренер голкиперов «Далласа» Джефф Риз поделился мнением об игре росссийского голкипера «Старз» Антона Худобина.

- Добби - очень умный вратарь. Я работал с несколькими вратарями из России и их всех объединяет редкое умение читать игру. Когда все это накладывается на такую позитивную человеческую энергию, которую несет в себе Худобин, его ценность для команды возрастает в несколько раз. Нам определенно повезло, что у нас есть такой вратарь, - приводит слова Риза официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в последней игре чемпионата против «Нэшвилла» Худобин установил новый рекорд «Далласа» по числу сэйвов в сухом матче, отразив 49 бросков «Хищников».