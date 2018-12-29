Джефф Риз: «Далласу» определенно повезло, что у нас есть такой вратарь, как Худобин - Советский спорт
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Хоккей29 декабря 2018 20:43Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)

Джефф Риз: «Далласу» определенно повезло, что у нас есть такой вратарь, как Худобин

Тренер голкиперов «Далласа» Джефф Риз поделился мнением об игре росссийского голкипера «Старз» Антона Худобина.

- Добби - очень умный вратарь. Я работал с несколькими вратарями из России и их всех объединяет редкое умение читать игру. Когда все это накладывается на такую позитивную человеческую энергию, которую несет в себе Худобин, его ценность для команды возрастает в несколько раз. Нам определенно повезло, что у нас есть такой вратарь, - приводит слова Риза официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в последней игре чемпионата против «Нэшвилла» Худобин установил новый рекорд «Далласа» по числу сэйвов в сухом матче, отразив 49 бросков «Хищников».

#нхл#худобин антон#хк даллас старз
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