Загитова исполнила сложный трюк с хоккейной клюшкой и шайбой (видео) - Советский спорт
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Хоккей29 декабря 2018 21:18Источник: «Советский спорт»Автор: Спирин Дмитрий

Загитова исполнила сложный трюк с хоккейной клюшкой и шайбой (видео)

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 российская фигуристка Алина Загитова выполнила оригинальный трюк с хоккейной клюшкой.

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Stories Алиночки 👍🏻👌🏻🏒⛸ @azagitova #alinazagitova #загитова #zagitova #teamzagitova

Публикация от #teamZagitova Alina Zagitova (@teamzagitova)

По признанию 16-летней фигуристки, этот номер покорился ей с одиннадцатой попытки.

А завтра, 30 декабря, Загитова проведет символическое вбрасывание перед началом матча регулярного сезона НХЛ "Ак Барс" - "Нефтехимик" в Казани.

Напомним, Алина Загитова на прошедшем чемпионате России в Саранске лидировала после короткой программы. но в произвольной допустила несколько ошибок и опустилась на 5-е место. Золотую медаль завоевала Анна Щербакова, также работающая под руководством Этери Тутберидзе.

#загитова алина#хк ак барс#кхл
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