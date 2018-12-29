Загитова исполнила сложный трюк с хоккейной клюшкой и шайбой (видео)

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 российская фигуристка Алина Загитова выполнила оригинальный трюк с хоккейной клюшкой.
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Stories Алиночки 👍🏻👌🏻🏒⛸ @azagitova #alinazagitova #загитова #zagitova #teamzagitova
Публикация от #teamZagitova Alina Zagitova (@teamzagitova)
По признанию 16-летней фигуристки, этот номер покорился ей с одиннадцатой попытки.
А завтра, 30 декабря, Загитова проведет символическое вбрасывание перед началом матча регулярного сезона НХЛ "Ак Барс" - "Нефтехимик" в Казани.
Ходить в гости перед Новым годом - одна из лучших праздничных традиций 🎉— ХК Ак Барс (@hcakbars) 29 декабря 2018 г.
Вот и Алина Загитова, олимпийская чемпионка по фигурному катанию, заглянет на огонёк!
Алина проведёт символическое вбрасывание и вместе с нами поддержит «Ак Барс» в последнем матче уходящего года! pic.twitter.com/Q3DuZHFQ22
Напомним, Алина Загитова на прошедшем чемпионате России в Саранске лидировала после короткой программы. но в произвольной допустила несколько ошибок и опустилась на 5-е место. Золотую медаль завоевала Анна Щербакова, также работающая под руководством Этери Тутберидзе.