Загитова исполнила сложный трюк с хоккейной клюшкой и шайбой (видео)

Хоккей 29 декабря 2018 21:18 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 российская фигуристка Алина Загитова выполнила оригинальный трюк с хоккейной клюшкой.

По признанию 16-летней фигуристки, этот номер покорился ей с одиннадцатой попытки.

А завтра, 30 декабря, Загитова проведет символическое вбрасывание перед началом матча регулярного сезона НХЛ "Ак Барс" - "Нефтехимик" в Казани.

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Вот и Алина Загитова, олимпийская чемпионка по фигурному катанию, заглянет на огонёк!



Алина проведёт символическое вбрасывание и вместе с нами поддержит «Ак Барс» в последнем матче уходящего года! pic.twitter.com/Q3DuZHFQ22 — ХК Ак Барс (@hcakbars) 29 декабря 2018 г.

Напомним, Алина Загитова на прошедшем чемпионате России в Саранске лидировала после короткой программы. но в произвольной допустила несколько ошибок и опустилась на 5-е место. Золотую медаль завоевала Анна Щербакова, также работающая под руководством Этери Тутберидзе.