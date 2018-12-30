«Нью-Джерси» всухую переиграл «Каролину» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Хоккей30 декабря 2018 00:42Источник: «Советский спорт»

«Нью-Джерси» всухую переиграл «Каролину»

Хоккеисты «Нью-Джерси» обыграли «Каролину» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:0.

В составе «Девилз» заброшенными шайбами отличились Павел Заха (40-я минута) и Энди Гин (60).

Отметим, что голкипер «Нью-Джерси» Маккензи Блэквуд отразил 37 бросков и записал на свой счет первый «сухой» матч в текущем сезоне.

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников провел на льду 13 минут 2 секунды и завершил встречу с показателем полезности «–2».

После этой победы «Дэвилз», набрав 35 очков, занимают 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Харрикейнз», имея в активе также 35 баллов, располагаются на 14-м месте.

В следующем матче «Нью-Джерси» на своей площадке сыграют против «Ванкувера», а «Каролина» дома встретится с «Филадельфией».

#нхл#хк нью-джерси девилз#хк каролина харрикейнз
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта