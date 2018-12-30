В заявку молодежной сборной России включен нападающий «Сибири» Шашков

Хоккей 30 декабря 2018 01:12 Источник: Федерация хоккея России (ФХР)

Штаб молодежной сборной России в субботу заполнил последнее вакантное место в заявочном листе команды на чемпионат мира

Как сообщает пресс-служба ФХР, в заявку команды под номером 18 был включен нападающий «Сибири» и «Сибирских снайперов» Никита Шашков.

В текущем сезоне КХЛ форвард провел 13 матчей в составе «Сибири» и записал на свой счет две заброшенные шайбы.

Напомним, что на молодежном чемпионате мира российская сборная в первых двух матчах группового этапа обыграла команды Дании (4:0) и Чехии (2:1). В следующем матче турнира подопечные Валерия Брагина 31 декабря встретятся со сборной Швейцарии.