В заявку молодежной сборной России включен нападающий «Сибири» Шашков - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Хоккей30 декабря 2018 01:12Источник: Федерация хоккея России (ФХР)

В заявку молодежной сборной России включен нападающий «Сибири» Шашков

Штаб молодежной сборной России в субботу заполнил последнее вакантное место в заявочном листе команды на чемпионат мира

Как сообщает пресс-служба ФХР, в заявку команды под номером 18 был включен нападающий «Сибири» и «Сибирских снайперов» Никита Шашков.

В текущем сезоне КХЛ форвард провел 13 матчей в составе «Сибири» и записал на свой счет две заброшенные шайбы.

Напомним, что на молодежном чемпионате мира российская сборная в первых двух матчах группового этапа обыграла команды Дании (4:0) и Чехии (2:1). В следующем матче турнира подопечные Валерия Брагина 31 декабря встретятся со сборной Швейцарии.

#мчм-2019#молодежная сборная россии по хоккею
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта