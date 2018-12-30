Рафаил Ишматов: Встреча с Канадой будет настоящим подарком на Новый год для болельщиков - Советский спорт
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Хоккей30 декабря 2018 01:18Источник: «Известия»

Рафаил Ишматов: Встреча с Канадой будет настоящим подарком на Новый год для болельщиков

Известный российский тренер Рафаил Ишматов поделился ожиданиями от предстоящего матча молодежной сборной России с командой Канады в рамках группового этапа МЧМ-2019.

- Встреча с Канадой будет настоящим подарком на Новый год для наших болельщиков, если те, конечно, к четырем часам ночи еще не заснут после бурного празднования. И она во многом определит то, насколько наши ребята готовы биться не просто за медали, а за золото. Но не менее важной будет и встреча со Швейцарией, которая уже показала себя крепкой командой, - приводят слова Ишматова «Известия».

Встреча двух сборных состоится 1 января и начнется в 4:00 по московскому времени.

Напомним, что на молодежном чемпионате мира российская сборная в первых двух матчах группового этапа обыграла команды Дании (4:0) и Чехии (2:1). В следующей встрече на турнире подопечные Валерия Брагина 31 декабря встретятся со сборной Швейцарии.

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