Александр Кожевников: Обидно, что сборную России уже так не боятся, как Канаду - Советский спорт
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Хоккей30 декабря 2018 01:52Источник: «Известия»

Александр Кожевников: Обидно, что сборную России уже так не боятся, как Канаду

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников - предстоящем матче сборной России с командой Канады в рамках группового этапа МЧМ-2019.

- О шансах против Канады не стоит судить по первым матчам. На молодежном чемпионате мира команды вообще очень нестабильны. На этом турнире, особенно на групповой стадии, многое зависит от эмоций игроков и случайных ошибок.

Обидно, что нашу команду уже так не боятся, как Канаду. Канадцам датчане практически не сопротивлялись, а против нас уперлись. Другое дело, что Канада превосходила Россию в комбинационной игре и скорости. Надеюсь, мы эти компоненты улучшим по ходу турнира. Все-таки у России часто бывают проблемы с такими соперниками, какой у нас был на старте, - приводят слова Кожевникова «Известия».

Встреча двух сборных состоится 1 января и начнется в 4:00 по московскому времени.

Напомним, что на молодежном чемпионате мира российская сборная в первых двух матчах группового этапа обыграла команды Дании (4:0) и Чехии (2:1). В следующей встрече на турнире подопечные Валерия Брагина 31 декабря встретятся со сборной Швейцарии.

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