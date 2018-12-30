Финны обыграли словаков на молодежном чемпионате мира

Хоккей 30 декабря 2018 06:14 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Сборная Финляндии переиграла Словакию в матче группового этапа молодежного чемпионата мира.

Встреча завершилась крупной победой финнов со счетом 5:1. Финны одержали вторую победу на турнире, словаки потерпели третье поражение.

В следующем туре Финляндия сыграет с США, а Словакии встретится с Казахстаном.

Молодежный чемпионат мира проходит в Канаде с 26 декабря по 5 января. Матчи играются в Ванкувере и Виктории.

Молодежный чемпионат мира. Группа В.

Словакия - Финляндия - 1:5

Голы: Йокихарью (Хепониеми, Толванен), 12:24 - 0:1; Виртанен (Вааканайнен, Талвитие), 16:43 - 0:2; Хейнола (Какко, Йокихарью), 22:02 - 0:3; Лунделль (Хейнола), 33:53 - 0:4; Роман (Фегервары, Иван), 36:24 - 1:4; Лааксонен (Толванен, Луукконен), 53:01 - 1:5.