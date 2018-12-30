«Куньлунь» обыграл «Трактор», прервав серию из пяти поражений

Хоккей 30 декабря 2018 17:17 Источник: «Советский спорт»

Хоккеисты «Куньлуня» взяли верх над «Трактором» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:0.

В составе китайской команды заброшенными шайбами отличились Вилле Лаюнен (38-я минута) и Брэндон Ип (58).

Отметим, что голкипер китайского клуба Александр Лазушин отразил 23 броска и записал на свой счет пятый «сухой» матч в текущем сезоне.

После этой победы «Куньлунь», набрав 39 очков, расположился на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Трактор», имея в активе 41 балл, занимает восьмое место.

В следующем матче «Куньлунь» дома сыграет против «Адмирала», а «Трактор» на своем льду встретится с «Амуром».