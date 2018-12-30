«Нефтехимик» проиграл «Ак Барсу», потерпев седьмое поражение подряд - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Хоккей30 декабря 2018 17:21Источник: «Советский спорт»

«Нефтехимик» проиграл «Ак Барсу», потерпев седьмое поражение подряд

Хоккеисты «Ак Барса» одержали победу над «Нефтехимиком» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:0.

В составе казанской команды заброшенной шайбой отличился Алексей Потапов (46-я минута).

Отметим, что голкипер «Ак Барса» Владислав Подъяпольский отразил 30 бросков и записал на свой счет четвертый «сухой» матч в текущем сезоне.

После этой победы «Ак Барс», набрав 66 очков, расположился на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик», имея в активе 35 баллов, занимает 11-е место.

В следующей встрече «Ак Барс» на своем льду 3 января сыграет против «Авангарда». «Нефтехимик» также дома встретится с омской командой, но 5 января.

#кхл#хк ак барс#хк нефтехимик
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта