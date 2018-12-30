«Нефтехимик» проиграл «Ак Барсу», потерпев седьмое поражение подряд

Хоккей 30 декабря 2018 17:21 Источник: «Советский спорт»

Хоккеисты «Ак Барса» одержали победу над «Нефтехимиком» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:0.

В составе казанской команды заброшенной шайбой отличился Алексей Потапов (46-я минута).

Отметим, что голкипер «Ак Барса» Владислав Подъяпольский отразил 30 бросков и записал на свой счет четвертый «сухой» матч в текущем сезоне.

После этой победы «Ак Барс», набрав 66 очков, расположился на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик», имея в активе 35 баллов, занимает 11-е место.

В следующей встрече «Ак Барс» на своем льду 3 января сыграет против «Авангарда». «Нефтехимик» также дома встретится с омской командой, но 5 января.