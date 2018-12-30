Зинэтула Билялетдинов: Нам необходимо было выигрывать у «Нефтехимика»

Хоккей 30 декабря 2018 18:20 Источник: ХК «Ак Барс»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвел итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (1:0).

– Нам необходимо было выигрывать, мы понимали, что будет непростой матч. В нынешней ситуации главным было выиграть, а каким путем – красиво или некрасиво – это не столь важно. Задачу решили, будем надеяться на то, что ситуацию исправим и будем играть так, как должны.

– Не первый год у команды спад в декабре. Это запланировано или так просто случается?

– Наверное, неправильно говорить про запланированный спад. Мы сыграли уже 45 матчей, если я не ошибаюсь, это достаточно много. Усталость накапливается, обычно что-то такое происходит. Спады бывают длительные, бывают быстрые, но ничего нового в этом нет, просто правильно выходить из такой ситуации и готовиться к следующим играм.

– Была информация, что перед дедлайном в «Ак Барс» может перейти Сергей Коньков. Это правда?

– Генеральный менеджер предложил нам этого игрока, у нас были свои мысли на этот счет, но мы обсудили этот вопрос и в общем-то согласились на Конькова. Но, к сожалению, его в команде не оказалось. Конечно, нам необходим был хоть кто-то, потому что много травм, травмы длительные, и ребята играют одни и те же – нагрузки большие, они устают. Но что есть, то есть.

– Обычно клубы перед дедлайном усиливаются на плей-офф. В команду перешли Радель Фазлеев, Максим Пестушко и Вячеслав Основин. Основин играет, а остальные двое?

– Про Пестушко я не в курсе, про него я прочитал в новостях, но, насколько я понимаю, это игрок для «Барса», а не для нас. Про Фазлеева мы разговаривали.

– Команде не нужно было усиление?

– Мы ждали, но ничего не было, - приводит слова специалиста пресс-служба «Ак Барса».