«Спартак» по буллитам на выезде обыграл «Сочи»

Хоккей 30 декабря 2018 18:56 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» на выезде по буллитам обыграл «Сочи» со счетом 2:1.

Основное время встречи завершилось вничью – 1:1. У хозяев льда шайбу забросил Дмитрий Архипов (16-я минута), а у гостей – Артем Федоров (29).

Овертайма также победителя не выявил, а в серии буллитов точнее оказались хоккеисты московской команды, победный бросок на счету Каспарса Даугавиньша.

«Спартак» с 50 очками занимает шестое место в Западной конференции, а «Сочи» в ней же расположился строчкой ниже, имея в активе 47 очков.

Следующим соперником для обеих команд станет «Барыс», но для красно-белых 3 января, а для подопечных Сергея Зубова – 5 января.