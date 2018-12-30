«Спартак» по буллитам на выезде обыграл «Сочи»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» на выезде по буллитам обыграл «Сочи» со счетом 2:1.
Основное время встречи завершилось вничью – 1:1. У хозяев льда шайбу забросил Дмитрий Архипов (16-я минута), а у гостей – Артем Федоров (29).
Овертайма также победителя не выявил, а в серии буллитов точнее оказались хоккеисты московской команды, победный бросок на счету Каспарса Даугавиньша.
«Спартак» с 50 очками занимает шестое место в Западной конференции, а «Сочи» в ней же расположился строчкой ниже, имея в активе 47 очков.
Следующим соперником для обеих команд станет «Барыс», но для красно-белых 3 января, а для подопечных Сергея Зубова – 5 января.