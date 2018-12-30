Хоккеисты минского «Динамо» забросили три безответных шайбы в ворота «Локомотива» - Советский спорт
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Хоккей30 декабря 2018 19:09Источник: «Советский спорт»

Хоккеисты минского «Динамо» забросили три безответных шайбы в ворота «Локомотива»

В матче регулярного чемпионата КХЛ ярославский «Локомотив» на домашнем льду уступил минскому «Динамо» со счетом 0:3.

У победителей встречи голами отметились Алексей Терещенко (15-я минута), Александр Когалев (21) и Андрей Костицын (40).

«Локомотив» прервал серию из четырех побед и с 57 очками занимает четвертое место в Западной конференции, а «Динамо» в ней же расположилось на 10-м месте, имея в активе 30 очков.

В следующем матче железнодорожники 4 января примут рижское «Динамо», а минчане в тот же день сыграют со СКА.

#кхл#хк локомотив#хк динамо минск
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