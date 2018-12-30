ЦСКА одержал четвертую победу кряду, переиграв «Торпедо»

Хоккей 30 декабря 2018 19:37 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата КХЛ московский ЦСКА обыграл нижегородское «Торпедо» со счетом 2:1.

У победителей встречи голами отметились Максим Шалунов (39) и Янник Хансен (55), а у гостей единственную шайбу забросил Михаил Варнаков (29).

ЦСКА одержал четвертую победу кряду и с 74 очками лидирует в Западной конференции, а «Торпедо» расположилось на седьмой строчке на Востоке, имея в активе 50 очков.

В следующем матче армейцы 4 января на выезде сыграют с «Витязем», а нижегородцы на следующий день встретятся с «Металлургом».