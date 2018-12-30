ЦСКА одержал четвертую победу кряду, переиграв «Торпедо» - Советский спорт
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Хоккей30 декабря 2018 19:37Источник: «Советский спорт»

ЦСКА одержал четвертую победу кряду, переиграв «Торпедо»

В матче регулярного чемпионата КХЛ московский ЦСКА обыграл нижегородское «Торпедо» со счетом 2:1.

У победителей встречи голами отметились Максим Шалунов (39) и Янник Хансен (55), а у гостей единственную шайбу забросил Михаил Варнаков (29).

ЦСКА одержал четвертую победу кряду и с 74 очками лидирует в Западной конференции, а «Торпедо» расположилось на седьмой строчке на Востоке, имея в активе 50 очков.

В следующем матче армейцы 4 января на выезде сыграют с «Витязем», а нижегородцы на следующий день встретятся с «Металлургом».

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