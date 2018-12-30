«Авангард» обыграл «Барыс», уступая 0:3 за 10 минут до конца матча

Хоккей 30 декабря 2018 20:32 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата КХЛ омский «Авангард» в Балашихе по буллитам обыграл астанинский «Барыс» со счетом 4:3.

Основное время встречи завершилось вничью – 3:3. У гостей дубль оформил Дмитрий Шевченко (16-я и 18-я минут) и единожды отличился Андре Петерссон (27), а у хозяев льда шайбы забросили Алексей Емелин (50), Кирилл Петров (56) и Евгений Медведев (58).

Овертайм также победителя не выявил, в серии буллитов точнее оказались хоккеисты омской команды, победный бросок на счету Ильи Михеева.

«Авангард» с 61 очком занимает второе место в Восточной конференции, а «Барыс» в ней же расположился на пятой строчке, имея в активе 59 очков.

В следующем матче подопечные Боба Хартли 3 января на выезде сыграют с «Ак Барсом», а команда Андрея Скабелки в тот же день встретится со «Спартаком».