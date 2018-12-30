Голы Шипачева и Кагарлицкого не спасли московское «Динамо» от поражения в Риге

Хоккей 30 декабря 2018 20:47 Источник: «Советский спорт»

«Динамо» (Рига) переиграло «Динамо» (Москва) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:4.

В составе рижской команды заброшенными шайбами отметились Андрис Джериньш (5-я минута), Нериюс Алишаускас (16), Брэндон Макмиллан (35), Колтон Гиллис (38) и Линус Виделль (48). У московского клуба отличились Вадим Шипачев (6), Руслан Карлин (7), Даниил Тарасов (52) и Дмитрий Кагарлицкий (53).

После это победы рижское «Динамо», набрав 42 очка, расположилось на девятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. Московская команда, имея в активе 49 баллов, занимает шестое место.

В следующем матче рижане на выезде сыграют против «Локомотива», а москвичи на своем льду встретятся с «Автомобилистом».