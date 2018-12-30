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Хоккей30 декабря 2018 21:24Источник: «Советский спорт»

«Йокерит» на выезде переиграл «Слован»

В матче регулярного чемпионата КХЛ словацкий «Слован» на домашнем льду уступил финскому «Йокериту» со счетом 1:3.

У победителей встречи голами отметились Ессе Йоэнсуу (18-я минута), Сакари Маннинен (27) и Никлас Йенсен (59), а у хозяев льда единственную шайбу забросил Кайл Чипчура (59).

«Йокерит» с 62 очками занимает третье место в Западной конференции, а «Слован» в ней же расположился на 11-й строчке, имея в активе 27 очков.

В следующем матче словаки 4 января на выезде сыграют с «Северсталью», а финны днем ранее примут «Сибирь».

#кхл#хк слован#хк йокерит
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