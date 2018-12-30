Вячеслав Буцаев: Играли достойно, но за хорошую игру очки не начисляются

Хоккей 30 декабря 2018 22:12 Источник: ХК «Ак Барс»

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев – о поражении от «Ак Барса» (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Поздравляю команду соперника с победой. Мы понимали, что «Ак Барс» последние матчи проводил неудачно в плане результата, наша команда тоже нуждалась в победе.

Играли мы достойно сегодня, хорошо, но, к сожалению, за хорошую игру очки не начисляются. У нас проблема с реализацией, не можем забить – в последних трех матчах забросили всего одну шайбу. Наверное, в этом кроется основная причина неудач, – приводит слова Буцаева официальный сайт «Ак Барса».