Вячеслав Буцаев: Играли достойно, но за хорошую игру очки не начисляются - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Хоккей30 декабря 2018 22:12Источник: ХК «Ак Барс»

Вячеслав Буцаев: Играли достойно, но за хорошую игру очки не начисляются

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев – о поражении от «Ак Барса» (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Поздравляю команду соперника с победой. Мы понимали, что «Ак Барс» последние матчи проводил неудачно в плане результата, наша команда тоже нуждалась в победе.

Играли мы достойно сегодня, хорошо, но, к сожалению, за хорошую игру очки не начисляются. У нас проблема с реализацией, не можем забить – в последних трех матчах забросили всего одну шайбу. Наверное, в этом кроется основная причина неудач, – приводит слова Буцаева официальный сайт «Ак Барса».

#кхл#хк ак барс#хк нефтехимик#буцаев вячеслав
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта