Владислав Третьяк: Любая медаль МЧМ считается ценной, но Брагин будет рад только золоту

Хоккей 30 декабря 2018 23:21 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк – о старте сборной России на молодежном чемпионате мира.

– Ребята вкатываются. Можно их покритиковать за то, что в большинстве не так хорошо играют. Но видно, что есть очень большое желание. У нас впереди два сложных матча. Швейцария, Канада... Такой вот у нас календарь! Ну ничего.

Брагин редко бывает доволен их игрой, он будет рад только тогда, когда наши выиграют золотые медали. Любая медаль молодежного чемпионата мира считается очень ценной.

Я наблюдаю за турниром, он мне очень интересен. Во времена игровой карьеры сам четыре года провел в такой команде. Этот турнир очень непредсказуем, – приводит слова Третьяка «Матч ТВ».

Напомним, в первой игре турнира сборная России обыграла команду Дании (4:0), а затем переиграла Чехию (2:1). В следующем матче подопечные Валерия Брагина в ночь с 30 на 31 декабря сыграют с командой Швейцарии. Начало – в 4:00 по московскому времени.