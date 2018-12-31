Игорь Никитин: Хоккеисты «Торпедо» хорошо двигались, поэтому пришлось потратить много сил - Советский спорт
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Хоккей31 декабря 2018 01:36Источник: Sport24.ru

Игорь Никитин: Хоккеисты «Торпедо» хорошо двигались, поэтому пришлось потратить много сил

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин – о победе над «Торпедо» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Сегодня хоккеисты из Нижнего Новгорода хорошо двигались, они не позволили нам долго контролировать шайбу, поэтому пришлось потратить много сил.

В третьем периоде ЦСКА перестроился и играл так, как должен был играть с самого начала. Хороший матч, думаю, болельщикам понравился. Игра получилась не новогодней.

У нас есть лимит по молодым игрокам, есть травмированные хоккеисты. Сегодня было достаточно ребят: 12 нападающих и 6 защитников. Нормальная ситуация, – приводит слова Никитина Sport24.ru.

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