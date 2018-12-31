Сборная России обыграла команду Швейцарии на МЧМ-2019 - Советский спорт
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Хоккей31 декабря 2018 06:35Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Сборная России обыграла команду Швейцарии на МЧМ-2019

В Ванкувере состоялся матч группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею.

Сборная России одержала победу над командой Швейцарии со счетом 7:4.

Счет в матче уже на первой минуте открыли швейцарцы усилиями Марко Лемана, удвоил преимущество Валентин Нуссбаумер (10-я минута). Россиянин Кирилл Марченко (15) сократил отставание. Однако тот же Леман (26) сумел отличиться во второй раз. Далее по шайбе у российской команды забросили Дмитрий Саморуков (27), Григорий Денисенко (32), Кирилл Слепец (43), Александр Алексеев (47), Павел Шэн (52) и Виталий Кравцов (53).

Отметим, что на 37-й минуте матча произошел уникальный эпизод. Швейцарцы в одной атаке заработали два буллита после нарушений со стороны Дмитрия Саморукова. Однако буллиты были не реализованы.

Сборная России занимает второе место в турнирной таблице группы А, одержав три победы в трех матчах.

Утром 1 января россияне сыграют заключительный матч группового этапа с командой Канады.

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